انخفاض أسعار الذهب عالمياً مع ارتفاع عوائد السندات والدولار الأمريكي

واشنطن-سانا

سجلت أسعار الذهب تراجعاً اليوم الخميس، جراء تزايد المخاوف من التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، ما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وصعود عوائد سندات الخزانة والدولار.

وذكرت رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية هبط بنسبة 0.8 بالمئة إلى 4508.04 دولارات للأونصة بعد انخفاضه بنسبة واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4509.40 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 75.39 دولاراً للأونصة، وخسر البلاتين 0.3 بالمئة مسجلاً 1945.28 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1374.74 دولاراً.

يشار إلى أن أسعار المعدن الأصفر سجلت انخفاضاً بأكثر من 14 بالمئة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، حيث يميل الذهب للهبوط مع تصاعد التوقعات التي تشير إلى احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول القادم.