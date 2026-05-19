الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع طفيف، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال تراجع حدة التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وسط تقييم لفرص التوصل إلى اتفاق تهدئة.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي أنهى جلسة التعاملات مرتفعاً بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى مستوى 611.34 نقطة، متخلفاً في أداء مكاسبه عن مؤشرات الأسهم العالمية الأخرى، جراء تأثره المباشر بتكلفة واردات النفط، ومحدودية حصته من أسهم شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



وفي سوق السندات، شهدت التعاملات استقراراً نسبياً بعد موجة بيع حادة سجلتها الجلسات الماضية، في حين استقرت عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياته في 15 عاماً، بالتزامن مع توقعات المتعاملين بإقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل قبل نهاية العام الجاري.



وعلى صعيد حركة الأسهم، سجلت أسهم شركات البرمجيات أداء إيجابياً، حيث قفز سهم شركة (إس.إيه.بي) بنسبة 6%، وصعد سهم “داسو سيستيمز” بنسبة 2.8%.



كما ارتفع سهم شركة “ساب” بنسبة 4.4%، مدفوعاً بأنباء عن عزم السويد شراء فرقاطات بحرية من فرنسا بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، والتي ستُزود بأنظمة تسليح من إنتاج الشركة.



وفي المقابل، هبط سهم شركة “فالوريك” الفرنسية لتصنيع أنابيب الصلب بنسبة 7.9%، وذلك بعد قيام شركة “أرسيلور ميتال” ببيع حصة تبلغ 10% من أسهم الشركة بسعر مخفض.



يشار إلى أن أسعار خام برنت شهدت تقلبات متسارعة على مدار اليوم لتسجل تراجعاً بنسبة 1% في أحدث التعاملات، مع بقائها فوق مستوى 100 دولار للبرميل.