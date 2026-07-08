فرق إزالة مخلفات الحرب تستجيب لبلاغات عن ذخائر غير منفجرة في عدة مناطق ‏بدرعا

درعا-سانا
استجابت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة درعا، اليوم الأربعاء، لعدة بلاغات من المواطنين بشأن وجود ذخائر ومخلفات حرب غير منفجرة في عدد من مناطق المحافظة.
وأوضح مدير مركز إزالة مخلفات الحرب في المديرية حسن الفشتكي، في تصريح لمراسل سانا، أن البلاغات شملت العثور على قنابل عنقودية في أحد أحياء بلدة الصورة، وقنابل يدوية في بلدة نامر، إضافة إلى مخلفات حرب في حي درعا البلد بمدينة درعا.
وأضاف: إن الفرق المختصة تعاملت مع جميع البلاغات وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، حيث جرى نقل وإتلاف مخلفات الحرب في مواقع آمنة، بما يضمن حماية المدنيين، والحد من المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة.
ودعا الفشتكي المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو محاولة نقله أو العبث به، والإبلاغ الفوري عنه للجهات المختصة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.
وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في محافظة درعا تنفيذ أعمال المسح الميداني والاستجابة للبلاغات في مختلف المناطق، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة العامة، وحماية المواطنين وممتلكاتهم من أخطار الذخائر غير المنفجرة.