فرق إزالة مخلفات الحرب تستجيب لبلاغات عن ذخائر غير منفجرة في عدة مناطق ‏بدرعا

درعا-سانا

استجابت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث في محافظة درعا، اليوم الأربعاء، لعدة بلاغات من المواطنين بشأن وجود ‏ذخائر ومخلفات حرب غير منفجرة في عدد من مناطق المحافظة.‏

وأوضح مدير مركز إزالة مخلفات الحرب في المديرية حسن الفشتكي، في ‏تصريح لمراسل سانا، أن البلاغات شملت العثور على قنابل عنقودية في أحد أحياء بلدة ‏الصورة، وقنابل يدوية في بلدة نامر، إضافة إلى مخلفات حرب في حي درعا البلد بمدينة ‏درعا.‏

وأضاف: إن الفرق المختصة تعاملت مع جميع البلاغات وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، ‏حيث جرى نقل وإتلاف مخلفات الحرب في مواقع آمنة، بما يضمن حماية المدنيين، والحد ‏من المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة.‏

ودعا الفشتكي المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو محاولة نقله أو العبث ‏به، والإبلاغ الفوري عنه للجهات المختصة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.‏

وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في محافظة درعا تنفيذ أعمال ‏المسح الميداني والاستجابة للبلاغات في مختلف المناطق، ضمن جهودها الرامية إلى ‏تعزيز السلامة العامة، وحماية المواطنين وممتلكاتهم من أخطار الذخائر غير المنفجرة.‏