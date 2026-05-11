جمود في أسواق الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية

لندن-سانا

ساد نوع من الجمود أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، في ظل متابعة المستثمرين تداعيات تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار النفط، وتراجع الإقبال على المخاطرة.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الأوروبي “ستوكس 600” استقر عند مستوى 611.67 نقطة، فيما تباين أداء البورصات الرئيسية في القارة، إذ ارتفع مؤشر “فاينانشال تايمز 100” البريطاني بنسبة 0.2 بالمئة، بينما تراجع مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.5 بالمئة.

وجاءت تحركات الأسواق بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض فيها الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، واصفاً إياه بأنه “غير مقبول على الإطلاق”.

وتبقى الأسواق الأوروبية من بين الأكثر تأثراً بهذه التطورات بسبب اعتماد القارة الكبير على واردات الطاقة، في وقت لا تزال فيه مؤشرات الأسهم دون مستويات ما قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم شركة “كامباس غروب” البريطانية بنسبة 3.8 بالمئة بعد رفع أكبر شركة خدمات تموين في العالم توقعاتها لأرباح العام الحالي.

كما صعد سهم شركة “دليفري هيرو” الألمانية بنسبة 3.7 بالمئة، عقب إعلان شركة “بروساس” الهولندية للاستثمار التكنولوجي بيع حصة تبلغ خمسة بالمئة من الشركة إلى “أبكس مانجمنت” مقابل نحو 335 مليون يورو.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المخاوف بشأن انعكاسات الأزمة على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.