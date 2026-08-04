مديرية تجارة دمشق: تنظيم أكثر من 61 ألف ‌‎ضبط تمويني خلال ‏النصف ‏الأول ‏من العام الحالي‎ ‎

دمشق-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة دمشق خلال النصف الأول من العام الحالي، 61447 ضبطاً تموينياً، بما يعكس استمرارية العمل الرقابي وتطوره.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن ضبط المخالفات تم خلال جولات رقابية قامت بها دوريات المديرية، حيث وصل عددها خلال هذه الفترة إلى 22422 جولة، وشملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم تداول فواتير نظامية، ومخالفة الشروط الصحية، ومخالفة التعليمات الإدارية، ومخالفات تتعلق باللحوم، إضافة إلى مخالفات المخابز.
وأكد بكور أن الرقابة على المخابز أسفرت عن ترقين قيد 74 مخبزاً مخالفاً خلال النصف الأول من العام الحالي، مبيناً أن أبرز أسباب الترقين تعود إلى تكرار نقص الوزن، والتصرف غير المشروع بالدقيق التمويني، وسوء صناعة الخبز، ما يشكل غبناً واضحاً للمستهلك.
وبيّن بكور أن عناصر المديرية قاموا بـ 920 زيارة توعوية خلال النصف الأول من العام الجاري شملت معامل وورشاً غذائية إلى جانب التعاون مع عدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ودول عربية كالأردن والسعودية ومصر للاستفادة من تجاربها، وبهدف تطوير التشريعات والوصول إلى منظومة وطنية متكاملة لسلامة الغذاء.
ويعد تنظيم الضبوط التموينية أحد الإجراءات التي تعتمدها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات السورية لضمان الالتزام بالقوانين الناظمة للتجارة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والحد من المخالفات التي تمس صحة المستهلك، أو تؤثر في استقرار الأسعار.