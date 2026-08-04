مديرية تجارة دمشق: تنظيم أكثر من 61 ألف ‌‎ضبط تمويني خلال ‏النصف ‏الأول ‏من العام الحالي‎ ‎

دمشق-سانا‏

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة دمشق ‏خلال ‌‏النصف الأول من العام الحالي، 61447 ضبطاً تموينياً، بما يعكس ‏استمرارية العمل الرقابي وتطوره.‏

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق ‏غياث بكور في ‏تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن ضبط المخالفات تم خلال ‏جولات ‏رقابية قامت بها دوريات المديرية، حيث وصل عددها خلال هذه الفترة إلى ‌‏22422 جولة، وشملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم تداول ‏فواتير نظامية، ومخالفة الشروط الصحية، ومخالفة التعليمات الإدارية، ‏ومخالفات تتعلق باللحوم، إضافة إلى مخالفات المخابز‌‏.‏

وأكد بكور أن الرقابة على المخابز أسفرت عن ترقين قيد 74 مخبزاً مخالفاً ‏خلال النصف الأول من العام الحالي، مبيناً أن أبرز أسباب الترقين تعود إلى ‏تكرار نقص الوزن، والتصرف غير المشروع بالدقيق التمويني، وسوء ‏صناعة الخبز، ما يشكل غبناً واضحاً للمستهلك.‏

وبيّن بكور أن عناصر المديرية قاموا بـ 920 زيارة توعوية خلال النصف ‏الأول من العام الجاري شملت معامل وورشاً غذائية إلى جانب التعاون مع ‏عدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ‌‏(يونيدو)، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي ‌‏(‏WFP‏)، ودول عربية كالأردن والسعودية ومصر للاستفادة من تجاربها، ‏وبهدف تطوير التشريعات والوصول إلى منظومة وطنية متكاملة لسلامة ‏الغذاء.‏

ويعد تنظيم الضبوط التموينية أحد الإجراءات التي تعتمدها ‏مديريات التجارة ‌‏الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات السورية ‏لضمان الالتزام بالقوانين ‌‏الناظمة للتجارة، وتعزيز الرقابة على ‏الأسواق، والحد من المخالفات التي ‌‏تمس صحة المستهلك، أو تؤثر ‏في استقرار الأسعار‎.‎