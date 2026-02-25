خطة المؤسسة العامة للتبغ لموسم 2026 تستهدف زراعة 11 ألف هكتار

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للتبغ عن البدء بتنفيذ خطتها الزراعية لموسم 2026، من خلال توزيع بذار أصناف التبوغ على معظم المزارعين المرخّصين، لزراعة مساحة 11 ألف هكتار، موزعة على محافظات درعا، وحمص، وطرطوس، واللاذقية، وحماة، وإدلب، وحلب.

وأوضح مدير مكتب الإعلام في المؤسسة، محمد جولاق، في تصريح خاص لـ سانا، أن المؤسسة تقوم، عبر كوادرها الزراعية المنتشرة في مختلف مناطق زراعة التبغ، بالإشراف المباشر على العملية الزراعية، بدءاً من توزيع البذار، والإشراف على إقامة المساكب وإحصائها لدى المزارعين، وصولاً إلى نقل الشتول إلى الأرض الدائمة، ومتابعة المحاصيل ميدانياً من قبل الجهاز الزراعي، لمراقبتها من حيث الأمراض والإصابات الحشرية والفطرية.

وأضاف جولاق: إنه بعد توضيب المحصول يتم نقله إلى مستودعات المؤسسة على نفقتها، كما تُقدَّم الخيوط اللازمة لعملية التوضيب مجاناً للمزارعين، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدم البذار المُنتَجة في القسم الزراعي، دائرة الأبحاث بسعر رمزي للمزارعين، إضافة إلى توفير شتول جاهزة من مشاتل المؤازرة للمناطق المتضررة.

وتُعدّ المؤسسة، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، الجهة الوحيدة والحصرية المتخصصة في زراعة التبغ وتصنيعه وتجارته في سوريا، ويعود تاريخ إحداثها إلى عام 1935، ويغطي نشاطها مختلف الأراضي السورية.