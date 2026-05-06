وزير الاقتصاد يبحث مع السفير السعودي تطوير التعاون في مجالي الاقتصاد والصناعة

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع السفير السعودي بدمشق، فيصل المجفل، سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في مجالي الاقتصاد والصناعة، حيث أكدا أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

وفي نهاية اللقاء أعرب الوزير الشعار عن تقديره للجهود التي بذلها السفير المجفل في تعزيز العلاقات بين دمشق والرياض.

