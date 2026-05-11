قفزة قياسية في صادرات كوريا الحنوبية مطلع أيار بدعم من طفرة أشباه الموصلات

سيئول-سانا

حققت صادرات كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرة الأولى من أيار الجاري نمواً لافتاً بنسبة 43.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.



وارتفعت قيمة الصادرات إلى 18.4 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار قبل عام، في أفضل أداء تسجله البلاد خلال هذه الفترة وفق ما نقلت يونهاب عن وكالة الجمارك الكورية.



كما صعدت الواردات بنسبة 14.9% لتبلغ 16.7 مليار دولار، ما نتج عنه فائضاً تجارياً قدره 1.7 مليار دولار.

وسجّل قطاع أشباه الموصلات وفقا للجمارك الكورية نمواً استثنائياً بنسبة 149.8% ليصل إلى 8.54 مليارات دولار، مستفيداً من الطلب المتزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار رقائق الذاكرة، ليشكّل نحو 46.3% من إجمالي الصادرات.

في المقابل، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 26% إلى 830 مليون دولار، بينما قفزت صادرات منتجات الكمبيوتر بنسبة 382.8% لتبلغ 1.14 مليار دولار.

وعلى مستوى الأسواق، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 81.8% لتصل إلى 5.09 مليارات دولار، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 17.9% لتبلغ 2.34 مليار دولار، رغم استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتؤكد هذه النتائج الدور المحوري لقطاع أشباه الموصلات في دعم الاقتصاد الكوري الجنوبي، مقابل التحديات التي تواجه بعض القطاعات التقليدية مثل صناعة السيارات في ظل التباطؤ العالمي وتغيرات سلاسل التوريد.