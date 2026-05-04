معمل مزج الزيوت في حمص يرفع إنتاجه ويواصل تطوير خطوطه لدعم السوق المحلية

حمص-سانا

يواصل معمل مزج الزيوت في الشركة العامة لمصفاة حمص أداء دوره في تلبية احتياجات السوق المحلية من الزيوت المعدنية والصناعية، مستنداً إلى خبرة تمتد لأكثر من خمسين عاماً، تحوّل خلالها من وحدة إنتاجية محدودة إلى منشأة صناعية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني ببدائل محلية عالية الجودة.

وأوضح مدير المعمل المهندس صبحي الحسن في تصريح لمراسل سانا، أن المعمل الذي تأثر خلال سنوات الحرب، عاد إلى مسار الإنتاج بعد تحرير سوريا من النظام البائد ومع بدء تعافي القطاع الصناعي، وذلك بدعم من الشركة السورية للبترول عبر خطط إعادة تأهيل شاملة وتطوير خطوط الإنتاج.

وأكد وجود خطة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 35 ألف طن سنوياً خلال عام واحد، وصولاً إلى أكثر من 120 ألف طن مستقبلاً، بما ينسجم مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

وبيّن الحسن أن المعمل يضم وحدة لإنتاج الزيوت وخطوطاً لتصنيع العبوات البلاستيكية والبراميل المعدنية، إضافة إلى مخبر مركزي يُعد من الأكثر تطوراً في سوريا، لافتاً إلى إدخال أنواع حديثة تلائم السيارات الجديدة مثل (0W-40) و(5W-40) و(5W-30) و(10W-30).

كما أشار إلى خط لإنتاج الشحوم الصناعية بطاقة 1200 طن سنوياً، تشمل شحوم الليثيوم والكالسيوم والصوديوم والغرافيت، وفق المواصفات القياسية العالمية، إضافة إلى إنتاج سوائل خدمية أساسية، مثل سائل الفرامل وسائل مانع التجمد، بجودة عالية تلبي احتياجات مختلف الآليات.

وفيما يتعلق بالتسويق، أوضح الحسن أن نقاط بيع مباشرة افتُتحت داخل المعمل للمستهلكين والمنشآت الصناعية، مع خطط للتوسع في المحافظات، مؤكداً أن الأسعار تقل بنحو 20 بالمئة عن المنتجات المستوردة مع الحفاظ على جودة عالية.

من جانبه، أشار رئيس قسم إنتاج العبوات المهندس رفعت الحسن، إلى أن المعمل يضم قسماً خاصاً لتصنيع العبوات البلاستيكية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 عبوة في الساعة، مع خطط لإدخال قوالب جديدة بأحجام متعددة، إضافة إلى وجود خط إنتاج البراميل المعدنية بسعة 180 كيلوغراماً.

بدورها، أكدت رئيسة دائرة المخبر المهندسة رقية رضوان، أن العمل يتم وفق منهج علمي دقيق يعتمد على أجهزة متطورة لقياس الخصائص الفيزيائية والكيميائية للزيوت، إلى جانب تطوير عمليات تحسين الأداء البيئي، مشيرة إلى أن المخبر يُعد من الأكثر تقدماً في البلاد بفضل تجهيزاته وكوادره المتخصصة.

يُذكر أن المعمل تأسس عام 1974 كأول منشأة رائدة في سوريا لإنتاج الزيوت المعدنية المتطورة، بما فيها زيوت المحركات والزيوت الصناعية.