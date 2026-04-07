أسعار النفط تواصل ارتفاعها بعد تهديدات ترامب بتدمير إيران والذهب يتراجع

واشنطن-سانا

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، في ظل تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، وتهديده باتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لم تفتح مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً استراتيجياً رئيسياً لنقل النفط عالمياً.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي”، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بنحو 1.2% لتسجل 111.10 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.6% إلى 115.39 دولاراً للبرميل.

وهدد ترامب بإنزال “جحيم” على إيران إذا لم تمتثل للموعد النهائي المحدد عند الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لإعادة فتح المضيق، وتعهّد باتخاذ مزيد من الإجراءات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فيما أعلنت إيران رفضها مقترحاً أمريكياً عبر باكستان التي تضطلع بدور الوسيط، مؤكدة ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم، ورافضة الضغوط الرامية إلى إعادة فتح المضيق.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع تمسك المستثمرين بالحذر قبيل الموعد النهائي الذي حدده ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4624.79 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.1% إلى 4679.10 دولاراً.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في منصة “تيستي لايف”: إن الأسواق تترقب نتائج التصريحات الحادة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي خلال الأيام الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.9% إلى 72.17 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1958.75 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1478.49 دولاراً.