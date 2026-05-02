باركليز يرفع توقعاته لخام برنت في 2026 إلى 100 دولار جراء الحرب

لندن-سانا

رفع بنك باركليز البريطاني توقعاته لسعر خام برنت خلال عام 2026 إلى 100 دولار للبرميل، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط التي تضغط على الإمدادات العالمية، ولا سيما في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة رويترز اليوم السبت عن البنك المتخصص في الاستثمار والخدمات المالية قوله، في مذكرة حديثة: إن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع إذا طال أمد الاضطرابات في مضيق هرمز، مؤكداً أنه كلما استمرت هذه الاضطرابات لفترة أطول، كانت صدمة الأسعار أكبر وأكثر حدة.

وأشار البنك إلى أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة بشكل كبير، بالتزامن مع تسارع عمليات السحب من المخزونات العالمية، ما يفاقم الضغوط على السوق.

ووفق تقديرات البنك، يواجه سوق النفط حالياً عجزاً يُقدّر بنحو 6.6 ملايين برميل يومياً، مع توقعات باتساع هذه الفجوة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، اعتبر البنك أن انسحاب الإمارات العربية المتحدة من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك قد يسهم في تقليص الفجوة بين نمو الطلب والإمدادات من خارج أوبك على المدى المتوسط، لكنه لن يكون كافياً لسد العجز بالكامل، وخاصة مع تأثيره المحتمل على مستويات الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وأضاف: إن استمرار الاضطرابات الحالية حتى نهاية أيار قد يدفع أسعار برنت في العقود الآجلة لعام 2026 إلى حدود 110 دولارات للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بشكل طفيف أمس الجمعة عقب مؤشرات على احتمال استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، إلا أنها بقيت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية، في ظل استمرار التوترات في المنطقة.