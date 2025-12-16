تراجع أسعار النفط والذهب وسط ترقّب اقتصادي وجيوسياسي

واشنطن-سانا

سجّلت أسعار النفط والذهب تراجعاً في الأسواق العالمية، متأثرةً بحالة الترقّب التي تسود أوساط المستثمرين تجاه احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وما يترتب على ذلك من تخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على الخام الروسي، إضافة لانتظار بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية التي قد تؤثر على توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي في العام الجديد.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي عربية” أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 0.5%، لتسجل 60.24 دولاراً للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.51 دولاراً للبرميل، منخفضاً 0.5%.

أما الذهب فهبط في المعاملات الفورية بنحو 0.3% ليصل إلى 4284.89 دولاراً للأونصة، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.4% إلى 4318.20 دولاراً للأونصة.

وسجل الذهب مكاسب تجاوزت 64% منذ بداية العام، محطماً عدداً من المستويات القياسية، ليصبح أحد أفضل الأصول أداءً في عام 2025.

في المقابل، تراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوياته في شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 63.60 دولاراً للأونصة، بعدما كانت سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 64.65 دولاراً يوم الجمعة، قبل أن تنهي الجلسة على انخفاض حاد.

وارتفعت الفضة بنسبة 121% منذ بداية العام، مدفوعة بتراجع المخزونات، وقوة الطلب الصناعي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة.

كما صعد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1797 دولاراً، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 0.3% ليسجل 1561.94 دولاراً للأونصة.