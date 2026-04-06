النفط يرتفع والذهب يتراجع وسط تهديد ترامب بضرب محطات الطاقة الإيرانية

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين بنحو 1%، عقب تهديدٍ أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف محطات الطاقة والجسور في إيران يوم غد إذا لم تقم الأخيرة بإعادة فتح مضيق هرمز.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي”، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بنسبة 0.9% إلى 110.03 دولارات للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.2% لتسجل 111.84 دولاراً للبرميل.

ويأتي ذلك في أعقاب تصاعد التوترات، إذ ردّت إيران على الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر شباط عبر إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر حيوي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار وقود الطائرات أيضاً، لتصل إلى 195 دولاراً بنهاية آذار، وتسبّبت هذه الزيادات، إلى جانب نقص الإمدادات، في دفع بعض شركات الطيران إلى تحميل المسافرين تكاليف إضافية أو إلغاء عدد من الرحلات.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، في وقت تلاشت فيه التوقعات بخفض البنك الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة إطالة أمد الحرب على إيران.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4667.45 دولاراً للأونصة، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 4693.80 دولاراً للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 71.98 دولاراً للأونصة، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1970.38 دولاراً، بينما استقر البلاديوم عند 1503.52 دولارات.