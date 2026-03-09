مجلس إدارة صندوق دعم الإنتاج الزراعي يناقش موازنتي 2025 و2026

دمشق-سانا

ناقش مجلس إدارة صندوق دعم الإنتاج الزراعي بحضور وزير الزراعة أمجد بدر وأعضاء المجلس الموازنة الختامية للصندوق لعام 2025، ومقترح الموازنة التقديرية لعام 2026، وذلك في إطار متابعة عمل الصندوق وتعزيز دوره في دعم القطاع الزراعي.

وبحث المجلس في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين في مبنى الوزارة بدمشق، آليات دعم سعر التكلفة لشراء محصول القطن للموسم الزراعي 2025-2026، ومقترح تقديم دعم بنسبة 30 % من قيمة بذار البطاطا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين وتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وتناول الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ خطة عمل الصندوق للمرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق أهدافه في دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز استقرار العملية الإنتاجية.

ويهدف صندوق دعم الإنتاج الزراعي، إلى تمويل وتنفيذ السياسات الزراعية الحكومية وتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج والمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية للعملية الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي.

