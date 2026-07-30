يافعة تتوج بالمركز الأول وتحرز الكأس الذهبي في بطولة الحساب الذهني بطرابلس في لبنان.

جامعة اللاذقية تستأنف الامتحانات النظرية المتبقية لعدد من الكليات الأحد القادم
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