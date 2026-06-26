الهند ترفع قيود الغاز التجاري بعد تحسّن الإمدادات



نيودلهي-سانا



رفعت الهند القيود التي فرضتها على إمدادات غاز البترول المسال التجاري خلال الحرب في الشرق الأوسط، بعدما تأثرت إمدادات الطاقة بإغلاق مضيق هرمز.



ونقلت شبكة “سي إن إن ” عن وزارة البترول الهندية قولها في بيان: إن” الحكومة أنهت القيود، على غاز البترول المسال المعبأ للاستخدام غير المنزلي، وأعادت الإمدادات إلى المستويات التي كانت سائدة قبل أزمة غرب آسيا”.



وأضافت الوزارة: إنه تم السماح باستئناف إمدادات غاز البترول المسال السائب، التي كانت قد عُلّقت مع بداية الأزمة بنسبة 50% من مستويات الاستهلاك التي كانت سائدة قبل الحرب.



وجاء هذا القرار بعد تحسن حركة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، عقب توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تضمن إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي.



وخلال أشهر الحرب التي اندلعت في نهاية شباط الماضي، رفعت الحكومة الهندية أسعار غاز البترول المسال، الذي يُعد الوقود الرئيسي للطهي بالنسبة لملايين الأسر الهندية.



يشار إلى أن الهند تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، ما يجعلها عرضة لأي اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لتجارة النفط والغاز.