أدنوك الإماراتية تعتزم استثمار عشرات المليارات بمشروع غاز في أمريكا

واشنطن-سانا

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” تعتزم استثمار عشرات المليارات ‌من الدولارات لتأسيس مشروع في مجال الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة.

وقال المسؤول التنفيذي عن الاستثمار في “إكس.آر.جي”، ذراع الاستثمارات الدولية التابعة لأدنوك نمير صديقي: “إن الشركة تدرس 29 صفقة محتملة بهدف ⁠إنشاء مشروع عالمي رأسي متكامل في مجال الغاز”، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تتمثل في تنويع استثمارات الشركة في السلع الأولية من خلال العمل عبر سلاسل القيمة الكاملة للغاز.

وأوضح صديقي أن الاستثمارات المحتملة يمكن أن ‌تشمل ⁠كل المراحل بدءاً من استخراج الغاز من باطن الأرض، وامتلاك أنابيب ومحطات للمعالجة وصولاً إلى مرافق للتسييل لنقل الغاز عبر المياه وربما حتى امتلاك مرافق إعادة تغويز وخطوط أنابيب ⁠إلى المستخدمين النهائيين في الدول المستهدفة.

وحول القدرة المالية للشركة في ظل التحديات الحالية المرتبطة بالحرب، أكد صديقي مجدداً ⁠التزام الشركة باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في سلاسل القيمة الخاصة بالطاقة الأمريكية، وتوقعها عائدات مناسبة لهذه الاستثمارات.

ولفتت الصحيفة إلى أن “إكس.آر.جي” تدرس خيارات لإنشاء مشروع يلبي الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال والطلب الأمريكي المتنامي لتشغيل مراكز البيانات.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة فيه أدى إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، بعدما تحول الممر البحري الأهم لنقل النفط والغاز إلى منطقة شبه مشلولة تحت وطأة الحرب الأمريكية الإسرائيلية –الإيرانية