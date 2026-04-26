مباحثات سورية جزائرية لتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين

دمشق-سانا

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم الأحد، مع السفير الجزائري بدمشق عبد القادر قاسمي الحسني، سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء في مقر المركزي، العلاقات التاريخية التي تربط سوريا بالجزائر، مؤكدين أهمية البناء على هذه الروابط المتينة لتطوير مجالات التعاون المشترك، ولا سيما في القطاعين المالي والمصرفي.

كما ناقش الطرفان آفاق توسيع التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشراكات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأكد الحصرية حرص المركزي على تعزيز قنوات التواصل مع المؤسسات المالية في الجزائر، فيما أعرب السفير الجزائري عن تقديره لمتانة العلاقات الثنائية، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.