تداولات سوق دمشق تقفز إلى 11 مليون ليرة سورية جديدة في جلسة الخميس

دمشق-سانا

سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الخميس، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ11 مليون ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 489406 أسهم من خلال 133 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وارتفع سهم بنك قطر الوطني سوريا بنسبة 0.26 بالمئة ليغلق عند 23 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول عند 284904 أسهم، بينما ارتفع سهم بنك الشرق بنسبة 0.09 بالمئة، ليغلق عند 22 ليرة جديدة.

‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة سوريا، الذي انخفض بنسبة 3.42 بالمئة، ليغلق عند 18 ليرة جديدة، فيما انخفض سهم بنك سوريا والمهجر بنسبة 4.94 بالمئة ليغلق عند 17 ليرة جديدة.

وانخفض سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.76 بالمئة ليغلق عند 13 ليرة جديدة، كما انخفض سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 4.65 بالمئة ليغلق عند 10 ليرات جديدة، بينما انخفض سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 1.62 بالمئة ليغلق عند 644 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها، بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏كما تميزت جلسة اليوم بتنفيذ صفقة ضخمة بحجم 316300 سهم، وقيمة تجاوزت 6.5 ملايين ليرة سورية جديدة، ما أسهم برفع إجمالي قيمة التداولات اليوم.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة أمس الأربعاء، على قيمة تداول إجمالية تجاوزت الخمسة ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 194416 سهماً من خلال 123 صفقة.