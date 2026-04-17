الأسواق العالمية تترقب نهاية الحرب.. النفط يهبط والذهب يميل للصعود والدولار يتراجع

عواصم-سانا

سجّلت الأسواق العالمية تحركات لافتة اليوم الجمعة، مع تراجع أسعار النفط، واستقرار الذهب مع ميل صعودي، وانخفاض الدولار، في ظل تنامي الآمال بانتهاء الحرب في الشرق الأوسط وعودة الاستقرار إلى إمدادات الطاقة.

تراجع النفط مع توقعات بزيادة الإمدادات

وذكرت رويترز أن أسعار النفط انخفضت في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وسط تفاؤل بإمكانية اقتراب نهاية الحرب، مع بدء تنفيذ وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال استئناف المحادثات مع إيران مطلع الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.34 دولار، أو بنسبة 1.35 بالمئة، إلى 98.05 دولاراً للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار، أو 1.74 بالمئة، إلى 93.40 دولاراً للبرميل.

وقال ترامب: إن طهران عرضت عدم حيازة أسلحة نووية لأكثر من 20 عاماً، مضيفاً: “نحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران”.

وكانت الأسعار سجلت ارتفاعاً حاداً خلال شهر آذار الماضي بنحو 50 بالمئة، قبل أن تتراجع مؤخراً إلى ما دون 100 دولار، مع بقائها ضمن نطاق التسعين دولاراً خلال الأسبوع.

ويأتي ذلك في وقت أدى فيه إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، بما يعادل نحو 13 مليون برميل يومياً، وفق تقديرات محللين.

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب

في المقابل، استقر الذهب في المعاملات الفورية مع ميل طفيف للارتفاع، متجهاً لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي، مدعوماً بآمال التوصل إلى اتفاق يخفف الضغوط التضخمية العالمية.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4794.47 دولاراً للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4816.40 دولاراً.

ورغم هذا الاتجاه الصعودي الأسبوعي، فقد تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 8 بالمئة منذ اندلاع الحرب أواخر شباط، وسط مخاوف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم وأسعار الفائدة.

كما سجلت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعات طفيفة، حيث صعدت الفضة بنسبة 0.5 بالمئة، والبلاتين 0.3 بالمئة، والبلاديوم بالنسبة ذاتها.

الدولار يسجل ثاني خسارة أسبوعية

على صعيد العملات، يتجه الدولار لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، في ظل تراجع الإقبال على أصول الملاذ الآمن مع تحسن التوقعات بخصوص انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.

واستقر اليورو عند 1.1783 دولار، متجهاً لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث، فيما تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3526 دولار.

كما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 98.212، متجهاً لتسجيل تراجع أسبوعي، بعدما فقد معظم المكاسب التي حققها خلال فترة التصعيد.