أكثر من 6.5 ملايين ليرة جديدة تداولات سوق دمشق في جلسة الخميس

دمشق-سانا

‌‏تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الخميس 6.5 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 259493 سهماً، من خلال 160 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

‏وخلال التداولات ارتفع سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 0.40 بالمئة ليغلق عند 9 ليرات سورية جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول عند 10518 سهماً، بينما ارتفع سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 0.87 بالمئة ليغلق عند 626 ليرة جديدة.

وفي المقابل سجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة سوريا بنسبة 0.05 بالمئة ليغلق عند 18 ليرة سورية جديدة، كما انخفض سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 1.07 بالمئة ليغلق عند 11 ليرة جديدة، فيما انخفض سعر سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 3.15 ليغلق عند 15 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أيّ حركة تداول خلال الجلسة، من بينها بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد أغلقت جلسة أمس الأربعاء عند 5.9 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 373506 أسهم، من خلال 154 صفقة.