وصول ناقلة جديدة محملة بالغاز المنزلي إلى سواحل بانياس

IMG 3430 1 وصول ناقلة جديدة محملة بالغاز المنزلي إلى سواحل بانياس

طرطوس-سانا

وصلت ناقلة الغاز GAZ ZUMA إلى المصب النفطي في ميناء بانياس، اليوم الإثنين، محمّلة بكمية تبلغ 1927 طناً مترياً، وهي الناقلة الخامسة خلال الأيام الماضية.

وباشرت فرق الربط في الشركة السورية للبترول عملية ربط الناقلة وتفريغ الشحنة إلى خزانات قسم غاز بانياس بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية.

IMG 3396 وصول ناقلة جديدة محملة بالغاز المنزلي إلى سواحل بانياس

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول المهندس أحمد قبه جي في تصريح لـ سانا أن استجرار مادة الغاز يتزايد في أشهر كانون الأول والثاني وشباط من كل عام، مبيناً أنه خلال شباط الجاري تم استقبال خمس نواقل، مع وجود ثلاث أخرى في طريقها للوصول إلى المصب.

ولفت قبه جي إلى أنه يتم نقل الغاز بالصهاريج عن طريق شركة المحروقات إلى كل المحافظات وبشكل متساوٍ، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان في كل محافظة.

IMG 3484 وصول ناقلة جديدة محملة بالغاز المنزلي إلى سواحل بانياس

وأشار إلى أن نظام العمل بالمصب قديم جداً، وله شروط خاصة من حيث سرعة الرياح، ويتأثر بالأحوال الجوية الأخرى، مبيناً أن حل مشكلة المصب يكون من خلال العمل على موضوع بناء خزانات إستراتيجية في عدة محافظات لتخزين كميات تكفي لتغطية احتياجات البلاد لأشهر عدة.

ولفت قبه جي إلى أن عدداً من الشركات تقدمت بدراسات وعروض، على أن يتم اختيار الأنسب والأفضل، إضافة لنظام جديد للمصب عالمياً للموانئ والمرافئ البحرية.

وشهدت عدة محافظات خلال الأيام الماضية ازدحاماً على مراكز توزيع الغاز المنزلي نتيجة النقص الحاصل في هذه المادة، وأوضح وزير الطاقة محمد البشير في تصريح لـ سانا في الـ 16 من شباط الجاري، أن هذا النقص كان نتيجة ظروف جوية سيئة أثّرت على عمليات ربط وتفريغ باخرة الغاز في الميناء.

IMG 3437 وصول ناقلة جديدة محملة بالغاز المنزلي إلى سواحل بانياس
IMG 3440 وصول ناقلة جديدة محملة بالغاز المنزلي إلى سواحل بانياس
IMG 3495 وصول ناقلة جديدة محملة بالغاز المنزلي إلى سواحل بانياس
