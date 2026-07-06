السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا لشهر آب

images 2 السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا لشهر آب

الرياض-سانا

خفضت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا لشهر آب بعد تراجع أسواق النفط الخام الفورية، نتيجة ‌ارتفاع ⁠الإمدادات من الشرق الأوسط.
 
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر آب عند ⁠1.50 دولار للبرميل دون متوسط عمان/ دبي، وهو أدنى مستوى له منذ حزيران 2020.
 
وجرى تحديد سعر البيع الرسمي للشهر السابق عند علاوة 9.50 دولارات ⁠للبرميل.
 
وجاء الخفض أكبر من توقعات السوق التي كانت تشير تقديراتها ⁠إلى علاوة تتراوح بين 1.50 و3.00 دولارات ⁠للبرميل فوق متوسط أسعار دبي وعُمان.
 
وخفضت السعودية الشهر الماضي سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا لشهر تموز، ليكون ذلك ثاني شهر على التوالي وتماشياً مع ‌التوقعات، في ظل تراجع علاوات المعاملات الفورية، بسبب ضعف الطلب رغم استمرار تعطل إمدادات، بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

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