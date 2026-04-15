السعودية تقدم لباكستان دعماً بثلاثة مليارات دولار

إسلام أباد-سانا

أعلنت وزارة المال الباكستانية أن السعودية ستقدم لباكستان ثلاثة مليارات دولار كودائع إضافية لدعم احتياطياتها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان أمس الثلاثاء: “أفاد وزير المالية والإيرادات الاتحادي السيناتور محمد أورنكزيب بأن المملكة العربية السعودية تعهدت بتقديم 3 مليارات دولار كودائع إضافية، ومن المتوقع صرفها خلال الأسبوع المقبل”.

وأضاف أورنكزيب الموجود حالياً في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي: إنه سيتم أيضا تمديد وديعة سعودية قائمة بقيمة 5 مليارات دولار لفترة غير محددة.

إلى ذلك أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الأخير سيقوم اليوم الأربعاء بزيارة رسمية إلى السعودية، في إطار مساعي إسلام أباد الحثيثة لتيسير المحادثات الرامية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران نهاية الأسبوع الماضي انتهت دون تحقيق تقدم، ليعلن ترامب أول أمس فرض حصار على الموانئ الإيرانية، يطول كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها.