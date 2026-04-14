أسعار النحاس إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مع تراجع الدولار

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النحاس، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مدعومة بتفاؤل الأسواق بإمكانية استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تراجع الدولار، ما عزز الطلب على المعادن المقومة بالعملة الأمريكية.

وذكرت قناة “الجزيرة” أن سعر النحاس لعقود ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 13,161 دولاراً للطن المتري، بعدما لامس خلال التداولات مستوى 13,210 دولارات، وهو الأعلى منذ مطلع آذار الماضي.

كما تلقى النحاس دعماً إضافياً من تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أوائل آذار الماضي، ما يجعل السلع المقومة به أقل تكلفة للمشترين من العملات الأخرى، ويعزز جاذبيتها في الأسواق العالمية.

وفي الصين، ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي بنسبة 2.1 بالمئة ليصل إلى 101,190 يواناً للطن، ما يعكس تحسناً في شهية المستثمرين تجاه المعادن الصناعية.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع النيكل بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 17,890 دولاراً للطن، بينما تراجع الألمنيوم بنسبة 1.1 بالمئة إلى 3,567 دولاراً. كما ارتفع الزنك بنسبة 0.3 بالمئة، وصعد الرصاص بنسبة 0.4 بالمئة، فيما قفز القصدير بنسبة 2.6 بالمئة ليصل إلى 49,500 دولار للطن.

ويُعد النحاس من أهم المعادن الصناعية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي العالمي، إذ يُستخدم على نطاق واسع في قطاعات البناء والطاقة والتكنولوجيا، وغالباً ما يُنظر إلى أسعاره كمؤشر على قوة الطلب الصناعي العالمي. ويؤثر فيه بشكل مباشر كل من قوة الدولار الأمريكي، ومستويات النمو في الصين باعتبارها أكبر مستهلك للمعادن، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر في سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.