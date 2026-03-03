انخفاض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 450 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي سجله أمس في السوق اليوم الثلاثاء، بمقدار 450 ليرة سورية بالعملة الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17600 ليرة مبيعاً، و17250 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 15050 ليرة مبيعاً، و14700 ليرة شراءً.

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ أمس 18050 ليرة سورية جديدة.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، من خلال جمعيات الصاغة التابعة لها، على ضبط السوق المحلية عبر إصدار التسعيرة يومياً، ومتابعة التزام محال الصاغة بها، ووضعها على واجهة المحل، بما يسهم في استقرار السوق، ومنع التلاعب بالأسعار.