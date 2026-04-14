تداولات سوق دمشق تتجاوز 5.5 ملايين ليرة جديدة في جلسة الثلاثاء

‌‏دمشق-سانا

‌‏تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، 5.5 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 283945 سهماً، من خلال 283945 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

‏

‏وخلال التداولات، ارتفع سهم بنك البركة سوريا بنسبة 0.45 بالمئة ليغلق عند 18 ليرة سورية جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول عند 170075 سهماً، بينما ارتفع سهم بنك قطر الوطني سوريا بنسبة 3.40 بالمئة ليغلق عند 21 ليرة.

‏

‏وانخفض سهم بنك الشرق بنسبة 1.87 بالمئة ليغلق عند 22 ليرة، بينما انخفض سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.30 بالمئة ليغلق عند 16 ليرة جديدة، كما انخفض سهم فرنسبنك سوريا بنسبة 4.99 بالمئة ليغلق عند 16 ليرة جديدة.

‏

‏وانخفض سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 0.40 بالمئة ليغلق عند 9 ليرات جديدة، فيما انخفض سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 1.56 بالمئة ليغلق عند 620 ليرة جديدة.

‏

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أيّ حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏

‏يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد أغلقت جلسة أمس الإثنين، بقيمة تداول إجمالية تجاوزت 5.7 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 293632 سهماً، من خلال 86 صفقة.