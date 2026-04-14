الألمنيوم يقفز لأعلى مستوى له في 4 سنوات

1 1863959 الألمنيوم يقفز لأعلى مستوى له في 4 سنوات

لندن -سانا

ارتفعت أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات في بورصة لندن للمعادن، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات القادمة من منطقة الخليج العربي.

وذكرت قناة “سكاي نيوز عربية” أن المعدن الخفيف سجل ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 2 بالمئة خلال التداولات في بورصة لندن، ليستأنف موجة الصعود التي تغذيها نقص الإمدادات الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط.

وتستحوذ منطقة الخليج على نحو 9 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للألمنيوم، ما يجعل أي اضطرابات جيوسياسية فيها تهديداً مباشراً لسلاسل الإمداد العالمية.

ومنذ بداية العام الحالي، قفزت عقود الألمنيوم الآجلة بنحو 18 بالمئة، مدعومة بمخاوف المعروض العالمي.

