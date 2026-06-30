ملتقى دعوي في أوقاف طرطوس حول دور القرآن الكريم في حياة الأبناء

طرطوس-سانا

أقامت دائرة الحلقات القرآنية في مديرية أوقاف طرطوس مساء أمس الإثنين، ملتقى دعوياً بعنوان “دور القرآن الكريم في حياة أبنائنا”، حيث تضمن الملتقى محاضرة دعوية وفقرة إنشادية، إضافة إلى مسابقة ثقافية.

وأوضح رئيس دائرة الحلقات القرآنية التربوية في أوقاف طرطوس مصطفى عرابي في تصريح لـ سانا، أن المحاضرة ركزت على أهمية غرس حب القرآن في نفوس الأبناء منذ الصغر، وبيّنت مسؤولية الأسرة والمؤسسات التربوية في تعليمهم القرآن والعمل بأحكامه، مع التأكيد أن القرآن هو أساس بناء الشخصية المتوازنة والقيم السليمة.

وأشار عرابي إلى الرسالة التي وجهها الملتقى هي الدعوة إلى تكامل دور الأسرة والمسجد والمجتمع في رعاية النشء وربطهم بكتاب الله تعالى.

كما تضمن الملتقى فقرة إنشادية هادفة في محبة القرآن الكريم، وفضل حفظه والعمل به، ومسابقة ثقافية أكدت على تعزيز المعرفة الدينية بأسلوب تفاعلي وتشجيع المشاركين على التعلم والمنافسة الإيجابية، وتنوعت الأسئلة بين القرآن الكريم، والسيرة النبوية، والثقافة الإسلامية العامة.