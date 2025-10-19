وزير الأشغال يبحث مع وكالة “جايكا” اليابانية التعاون في إعادة الإعمار والبنية التحتية

‏دمشق-سانا

‏بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع القائم بأعمال السفارة اليابانية بدمشق ومسؤول وكالة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” والوفد المرافق، سبل وآفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

‏وأكد الوزير عبد الرزاق خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية الاستفادة من الخبرة اليابانية الواسعة في مجال إعادة الإعمار، ولا سيما في مجالي السلامة الإنشائية وإدارة الكوارث، وتطوير أنظمة البناء والتخطيط الحضري، بما يضمن تأمين عودة آمنة للمهجرين، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تواجه عمل الوزارة في هذه المرحلة.





‏من جانبه، أعرب رئيس وفد جايكا عن رغبة الوكالة في تقديم خبراتها الفنية والتقنية ودعم بناء القدرات وتوفير الدعم الفني لكوادر الوزارة، بما يسهم في تعزيز جهود إعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية في سوريا.

‏واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية تخصصية تضم المعنيين من الطرفين، تمهيداً لوضع مصفوفة تعاون مشترك تحدد أولويات وبرامج العمل المستقبلية.

‏وتعد وكالة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” من أبرز الجهات الدولية الداعمة لبرامج التنمية وبناء القدرات في الدول النامية، وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات إدارة الكوارث.