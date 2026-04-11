ارتفاع كبير في إنتاج ومبيعات السيارات في الصين خلال آذار

بكين-سانا

أظهرت بيانات صناعية صادرة في الصين ارتفاعاً ملحوظاً في إنتاج ومبيعات السيارات خلال شهر آذار الماضي مقارنة بشهر شباط الفائت، في مؤشر على تسارع تعافي السوق بدعم من الطلب المحلي والسياسات التحفيزية.

ونقلت وكالة شينخوا اليوم السبت عن بيانات جمعية مصنعي السيارات الصينية قولها: إن إجمالي إنتاج السيارات بلغ 2.92 مليون وحدة خلال آذار، فيما وصلت المبيعات إلى 2.9 مليون وحدة، مسجلة زيادة بنسبة 74.4 بالمئة و60.6 بالمئة على التوالي مقارنة بشهر شباط.

وسجلت مركبات الطاقة الجديدة أداءً لافتاً، إذ بلغ إنتاجها 1.23 مليون وحدة، بينما وصلت المبيعات إلى 1.25 مليون وحدة خلال الشهر ذاته، ما يعكس استمرار التحول نحو وسائل النقل النظيفة في السوق الصينية.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي إنتاج السيارات 7.04 ملايين وحدة، فيما سجلت المبيعات 7.05 ملايين وحدة، في حين وصل إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة إلى 2.97 مليون وحدة و2.96 مليون وحدة على التوالي.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار تعافي قطاع السيارات في الصين، ولا سيما في ظل التوسع المتسارع في إنتاج واستخدام المركبات الكهربائية، ما يعزز موقعها كإحدى أكبر أسواق السيارات في العالم.