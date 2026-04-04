نائب وزير الاقتصاد ومحافظ طرطوس يقيّمان واقع مجمع دير البشل في بانياس ويبحثان تطويره

طرطوس-سانا

تفقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن ومحافظ طرطوس أحمد الشامي، مشروع مجمع دير البشل التنموي بمنطقة بانياس بريف المحافظة، وذلك بهدف تقييم واقعه وبحث آليات تطويره واستثماره.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت أن تقييم واقع المجمع يسهم في تطويره ليكون مركزاً داعماً للقطاعين الزراعي والتجاري، عبر إقامة المشاريع، وخلق فرص عمل، وتعزيز سلاسل التوريد من المنتج إلى المستهلك، إضافةً إلى دعم مشاريع التصنيع الغذائي.

من جانبه أكد محافظ طرطوس الاستعداد التام لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان استثمار المشروع بالشكل الأمثل، بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي والخدمي في بانياس.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لمتابعة المشاريع التنموية وتفعيلها؛ بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

