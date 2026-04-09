وزير الطاقة يعلن بدء تنفيذ مشروع محطة زيزون الحرارية بريف حماة باستطاعة 1000 ميغاواط

حماة-سانا

أعلن وزير الطاقة محمد البشير بدء تنفيذ مشروع محطة زيزون الحرارية بريف حماة الغربي باستطاعة 1000 ميغاواط، ضمن الاتفاقية مع شركة UCC، لتنفيذ مشاريع توليد في سوريا باستطاعة إجمالية 5000 ميغاواط.

وأوضح البشير عبر منصة (X) اليوم الخميس، أن هذه الخطوة جاءت بعد عشرات الجلسات من العمل المتواصل، ومناقشاتٍ معمّقة للعقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات.

وقال: “نؤكد من خلال هذه الخطوة العملية انتقال قطاع الطاقة من مرحلة التوقيع إلى التنفيذ، ومن التخطيط إلى إعادة البناء”، مضيفاً: “مستمرون في العمل، ومسؤوليتنا أن نحول كل اتفاق إلى إنجاز ينعكس على حياة المواطنين”.

وكان البشير وضع حجر الأساس العام الماضي لمحطة كهرباء زيزون، بهدف تعزيز البنية التحتية الكهربائية، ورفع قدرة التوليد في المنطقة.

ويشمل الاتفاق مع شركة UCC، إنشاء أربع محطات على امتداد الجغرافيا السورية باستطاعة 4000 ميغاواط، إضافة إلى مشاريع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط موزعة على أربعة مواقع في سوريا.