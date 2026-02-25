ارتفاع أسعار النفط والذهب عالمياً

طوكيو-سانا

ارتفعت أسعار النفط لتتداول قرب أعلى مستوى في 7 أشهر اليوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين حيال نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، ما قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 45 سنتاً أو 0.64 بالمئة إلى 71.22 دولاراً للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.64 بالمئة أو 42 سنتاً إلى 66.05 دولاراً.

وبلغت أسعار خام برنت يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ 31 تموز، بينما وصلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط يوم الإثنين إلى أعلى مستوياتها منذ الرابع من أغسطس آب.

بالمقابل ارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بعودة الطلب على أصول الملاذ الآمن، في ظل حالة من الضبابية التي تكتنف السياسة التجارية الأمريكية عقب حكم المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء شريحة واسعة من الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بواقع 0.7% إلى 5181.95 دولاراً للأوقية، بعدما كان قد أنهى الجلسة السابقة منخفضاً بأكثر من 1% نتيجة عمليات جني أرباح.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.5% إلى 5200.40 دولار.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.4% إلى 89.44 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، كما صعد البلاتين 3.1% إلى 2234.75 دولاراً، وزاد البلاديوم 2.2% إلى 1807.27 دولارات.