وزير الطاقة: مراسيم إحداث الشركات القابضة تعيد حوكمة القطاع وترفع كفاءته

دمشق-سانا

أكد وزير الطاقة محمد البشير أن المراسيم الرئاسية المتضمنة إحداث الشركات القابضة، تعزز المرونة المؤسسية، وترفع مستويات الكفاءة والإنتاجية ومواكبة المتغيرات العالمية.

وقال الوزير البشير في منشور عبر منصة “x”: نخطو اليوم خطوة طموحة نحو المستقبل بإعادة حوكمة قطاع الطاقة عبر المراسيم الرئاسية بإحداث الشركات القابضة، حيث نهدف من خلالها إلى تعزيز المرونة المؤسسية، ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية”.

وأضاف البشير: “هذا التحول سيمكننا من مواكبة المتغيرات العالمية، وضمان استدامة مواردنا بكفاءة وطنية منافسة”.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر يوم أمس الإثنين، المرسوم رقم /44/ لعام 2026 القاضي بإحداث الشركة السورية للتعدين (SMC)، والمرسوم رقم /45/ لعام 2026، القاضي بإحداث الشركة السورية للكهرباء (SEC)، والمرسوم رقم/46/، القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية تسمى “المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي”.

