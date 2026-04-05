السورية للبترول توقّع عقداً مع أديس السعودية لتطوير عدة حقول غاز وزيادة إنتاجها

دمشق-سانا

وقعت الشركة السورية للبترول مع شركة أديس السعودية، اليوم الأحد، عقداً تنفيذياً لتطوير عدد من حقول غاز في سوريا، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لزيادة إنتاج الغاز وتطوير الحقول.

وذكرت الشركة في بيان أن العقد يتضمن تنفيذ أعمال صيانة وتطوير الآبار الحالية، إلى جانب حفر آبار استكشافية جديدة ضمن مناطق العمل المتفق عليها، مع اعتماد تقنيات حديثة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتوطين الخبرات الفنية.

ولفتت الشركة إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة تدريجية في إنتاج الغاز تصل إلى 25 بالمئة بعد الأشهر الستة الأولى، وصولاً إلى مستويات أعلى تصل إلى 50 بالمئة مع نهاية العام، بما يدعم استقرار الإمدادات ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة صفوان شيخ أحمد لمراسل سانا، أن إبرام العقد مع شركة أديس السعودية جاء بعد توقيع اتفاقية في أيلول الفائت، وهو ليس مجرد اتفاقية تعاون فني، بل هو انعطاف استراتيجي في مسار الرؤية الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية وتطوير الموارد الطبيعية بالمنطقة الوسطى واكتشاف حقول غازية جديدة.

وقال شيخ أحمد: “نحن اليوم لا نكتفي برفع كفاءة الحقول القائمة في محيط مدينة حمص فحسب، بل نؤسس لمرحلة طموحة من الاستكشاف النوعي، التي ستفتح آفاقاً إنتاجية غير مسبوقة في الجغرافيا السورية”.

ولفت شيخ أحمد الى أن هذه الشراكة السورية السعودية تجسد نموذجاً رائداً للتكامل الاقتصادي الإقليمي، حيث تمتزج الخبرات التقنية العالمية بالإرادة الوطنية لإحداث نقلة دراماتيكية في معدلات الإنتاج، تحقق زيادة فورية في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 25% خلال الأشهر الستة الأولى، وصولاً إلى ذروة إنتاجية تتجاوز الـ 50% بحلول نهاية العام.

وأكد أن المشروع قاطرة للتعافي الاقتصادي، فكل متر مكعب إضافي من الغاز هو دعم مباشر لقطاع الصناعة الوطني، ولتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، ولضمانة استدامة الإمدادات التي تمس حياة المواطن السوري بشكل مباشر، مشدداً على التزام الشركة ببناء مستقبل أكثر استقراراً، حيث يعد الغاز هو المحرك الأساسي لعجلة التنمية المستدامة والأمن الطاقي الشامل.

ويعكس هذا الإنجاز قدرة الشركة على الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ الفعلي، مستندةً إلى شراكات نوعية مع شركات تمتلك خبرات متقدمة في تطوير حقول النفط والغاز.

يذكر أن شركة أديس السعودية تعمل في مجال خدمات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي من خلال أسطولها من منصات الحفر البحرية والبرية في عدة دول حول العالم.