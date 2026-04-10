مؤشر نيكي الياباني يقفز بدعم من استقرار النفط وتفاؤل الأسواق بمحادثات أمريكية إيرانية

طوكيو-سانا

ارتفع مؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ ثمانية أشهر، مدعوماً باستقرار أسعار النفط وتفاؤل المستثمرين قبيل المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر نيكي صعد بنسبة 1.65 بالمئة، ليصل إلى 56817.54 نقطة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 6.8 بالمئة، وهي الأعلى منذ منتصف آب الماضي، فيما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.05 بالمئة إلى 3743.17 نقطة.

وجاء ارتفاع السوق اليابانية مع تراجع المخاوف المرتبطة بهشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وسط ترقب الأسواق للمحادثات المزمع عقدها في باكستان اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، لبحث اتفاق يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية.

وأسهم استقرار أسعار النفط دون مستوى 100دولار للبرميل، إلى جانب الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا العالمية، في دعم شهية المستثمرين تجاه الأسهم اليابانية.

وفي التداولات الفردية، قفز سهم شركة فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية “يونيكلو”، بنسبة 10.2 بالمئة بعد إعلان الشركة عن أرباح قياسية، كما ارتفع سهم فوجيكورا الموردة لقطاع التكنولوجيا بنسبة 10.9 بالمئة، وقفز سهم كيوكسيا هولدنجز المصنعة للرقائق الإلكترونية بنسبة 6.7 بالمئة.

