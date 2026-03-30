وزراء مجموعة السبع يتعهدون باتخاذ إجراءات لضمان استقرار أسواق الطاقة

باريس-سانا

أكّد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع، اليوم الإثنين، استعدادهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الوزراء قولهم في بيان مشترك: “نحن على أتم الاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بتنسيق وثيق مع شركائنا، بما في ذلك الحفاظ على استقرار وأمن سوق الطاقة”.

وأضاف البيان: إن الدول الأعضاء تدرك أهمية العمل الدولي المنسق للتخفيف من التداعيات وحماية استقرار الاقتصاد الكلي، مع متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع وتأثيراتها المحتملة على النمو العالمي والأسواق المالية.

كما دعا الوزراء جميع الدول إلى الامتناع عن فرض قيود غير مبررة على صادرات المحروقات والمنتجات المرتبطة بها، في إطار الحفاظ على انسيابية الإمدادات العالمية.

وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في توقف شبه كامل لحركة مرور نحو 20 بالمئة من ⁠الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.