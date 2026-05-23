البنك الدولي: 27 دولة تتحرك لتأمين تمويل سريع لمواجهة تداعيات الحرب

واشنطن-سانا‏

كشف البنك الدولي أن 27 دولة بدأت منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، باتخاذ إجراءات تتيح لها ‏الحصول السريع على تمويل طارئ من البرامج الحالية للبنك لمواجهة التداعيات الاقتصادية، والأزمات الناجمة عن ‏الاضطرابات العالمية.‏

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم السبت، عن وثيقة داخلية للبنك الدولي قولها: إن ثلاث دول وافقت بالفعل على أدوات تمويل جديدة ‏منذ بدء الحرب، فيما تواصل دول أخرى استكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من آليات التمويل السريع.‏

وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية أثرت سلباً على سلاسل التوريد الدولية، ‏وأعاقت وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى عدد من الدول النامية.‏

وأكد مسؤولون في كينيا والعراق سعي بلديهما للحصول على دعم مالي عاجل من البنك الدولي لمواجهة تداعيات ارتفاع ‏أسعار الوقود، وتراجع العائدات النفطية.‏

وبحسب الوثيقة، تمتلك 101 دولة إمكانية الوصول إلى أدوات تمويل معدة مسبقاً لمواجهة الأزمات، من بينها 54 دولة ‏وقعت على خيار الاستجابة السريعة الذي يسمح باستخدام ما يصل إلى 10 بالمئة من التمويل غير المستخدم.‏

في المقابل، نقلت “رويترز” عن مصادر مطلعة قولها: إن الطلب على مساعدات صندوق النقد الدولي لا يزال محدوداً، في ظل ‏تفضيل عدد من الدول اللجوء إلى البنك الدولي لتجنب برامج التقشف المرتبطة عادة بقروض الصندوق.‏

وكان رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أعلن في نيسان الماضي، أن أدوات مواجهة الأزمات لدى البنك يمكن أن توفر ما بين ‌‏20 و25 مليار دولار من التمويل الطارئ السريع، مع إمكانية رفع المبلغ إلى 60 مليار دولار خلال ستة أشهر، وصولاً إلى ‏نحو 100 مليار دولار عبر إجراءات طويلة الأجل.‏