وزيرا النقل السوري والسعودي يبحثان تعزيز الربط السككي وتسهيل حركة الترانزيت الإقليمي

دمشق-سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر مع نظيره السعودي صالح بن ناصر الجاسر، تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والسككي، وسبل دعم مشاريع الربط الإقليمي وتسهيل حركة الترانزيت والبضائع عبر الممرات البرية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

وأكد الوزير بدر خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع الجاسر، اليوم الخميس، أهمية تعزيز التعاون في قطاع النقل والربط السككي وتطوير النقل متعدد الوسائط، لافتاً إلى أن خط السكك الحديدية بين دمشق والحدود الأردنية، يحتاج إلى إعادة تأهيل وتحديث تدريجي وفق معايير حديثة، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة وجهوداً مشتركة.

وأشار إلى وجود خطط مستقبلية لتطوير منظومة النقل السككي الإقليمي وربطها بشبكات الدول المجاورة، مع العمل على معالجة التحديات المتعلقة بحركة الشاحنات والإجراءات التنظيمية في بعض المنافذ لضمان انسيابية الترانزيت وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.

من جهته، أكد وزير النقل السعودي عمق العلاقات الثنائية وحرص المملكة على تطوير التعاون في قطاع النقل، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز التبادل التجاري وربط الأسواق الإقليمية.

وذكر أن شبكة السكك الحديدية السعودية تمتد حتى الحدود الأردنية، ما يتيح إمكانية بناء ربط إقليمي متكامل عبر الأردن وصولاً إلى سوريا، مشيراً إلى استمرار عمل فرق فنية متخصصة لدراسة مشاريع الربط السككي المستقبلية.

وأشار الى أهمية تطوير انسيابية النقل البري عبر المسارات الممتدة من السعودية عبر الأردن باتجاه سوريا وتركيا، ومعالجة التحديات في المنافذ الحدودية وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع وعمليات الترانزيت بما يضمن كفاءة سلاسل الإمداد.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق الفني وتفعيل قنوات التواصل بين الفرق المختصة، وتسريع العمل على المشاريع والاتفاقيات المشتركة في مجالات النقل البري والسككي والبحري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز التكامل الإقليمي.

وجاء لقاء اليوم في إطار متابعة وتفعيل الاتفاق الذي تم توقيعه بين سوريا والأردن وتركيا بشأن التعاون في مجالي الربط السككي والنقل البري، والذي يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة البضائع والشاحنات عبر ممرات النقل المشتركة، بما يسهم في دعم التجارة البينية وتحسين انسيابية النقل بين الدول الثلاث إلى دول أوروبا.