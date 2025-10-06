الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصّل أكثر من 9 مليارات ليرة سورية في أيلول فقط

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل أكثر من 9 مليارات ليرة سورية، وإنجاز 326 قضية عن شهر أيلول الماضي فقط، وذلك في إطار جهود الهيئة المبذولة نحو تعزيز الشفافية والإنجاز وتحسين الأداء.

وتمكنت الهيئة بحسب ما ذكرته في قناتها على تلغرام، في إطار حرصها على صون المال العام، من تحصيل 9,094,757,779 ليرة سورية، فيما بلغت المبالغ المطالب بتحصيلها 246,250,040,614 ليرة سورية خلال الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالقضايا القانونية، لفتت الهيئة إلى إحالة 34 قضية إلى القضاء، وإنجاز 326 قضية أخرى، فيما بلغ عدد الأشخاص المحالين للقضاء261 شخصاً، وإحالة 19 آخرين للمسلكية، ومعاقبة 601 شخصاً مسلكياً، في الشهر ذاته.

وتواصل الهيئة تعزيز دورها الرقابي عبر رصد أوجه الخلل في المؤسسات الحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام، ومحاسبة المقصرين باعتبار ذلك أولوية وطنية لا تقبل التهاون، وضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفت مؤخراً عن فساد بأكثر من مليون دولار أمريكي في معامل الدفاع، يعود إلى فترة النظام البائد، ومخالفات في شركة للجيولوجيا ألحقت أضراراً بأكثر من 148 مليار ليرة.

