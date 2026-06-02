ارتفاع التضخم في كوريا الجنوبية إلى 3.1% مدفوعاً بقفزة أسعار الوقود

سيئول-سانا



ارتفع التضخم في كوريا الجنوبية بنسبة 3.1% في أيار الماضي، وهو أعلى مستوى خلال 26 شهراً، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية عقب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” أن أسعار المنتجات الصناعية ارتفعت 4.2%، بينما قفزت أسعار المنتجات البترولية 24.2%، مساهمةً بنحو ثلث الزيادة الإجمالية في التضخم.



كما ارتفعت أسعار البنزين 23.1% والديزل 33.3%، في حين شهدت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية زيادة بنسبة 2.2%.



وسجلت أسعار تذاكر الطيران ارتفاعاً بنسبة 33.5%، بسبب زيادة رسوم الوقود إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات عام 1995.



وتتفاقم تداعيات إغلاق مضيق هرمز على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، متجاوزة حدود منطقة الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن واضطرابات الإمدادات