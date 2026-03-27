تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأول مرة منذ تشرين الثاني

لندن-سانا

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا للمرة الأولى منذ تشرين الثاني الماضي، حيث خفض المستهلكون الإنفاق حتى قبل أن تلقي الحرب في الشرق الأوسط بظلالها على النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في تقرير اليوم الجمعة نقلته وكالة “بلومبرغ”: “إن الحجم الإجمالي للبضائع المباعة عبر الإنترنت وفي المتاجر انخفض بنسبة 0.4 بالمئة في شباط، في تراجع عن بعض المكاسب التي تحققت في كانون الثاني، والذي شهد ارتفاعاً بمبيعات التجزئة بنسبة 2 بالمئة”.

وأشار التقرير إلى أن البريطانيين سيواجهون زيادة في فواتير الكهرباء والغاز عندما تتم إعادة تحديد الحد الأقصى لأسعار الطاقة في الصيف المقبل لافتاً إلى أن هذا التراجع في المبيعات كان الأول منذ ثلاثة أشهر، لكنه ليس بالسوء الذي توقعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث كانت تقديرات الخبراء تشير إلى تراجع بنسبة 0.7 بالمئة انخفاضاً من توقع سابق بلغ 1.2 بالمئة.

وبحسب التقرير فإن المتاجر البريطانية دخلت فترة من الاضطراب الاقتصادي في ظل وضع ضعيف حيث خفض خبراء الاقتصاد بالفعل توقعات النمو وسط الصراع في الشرق الأوسط.

ويواجه الاقتصاد البريطاني أكبر ضربة لنموه بين اقتصادات مجموعة العشرين بسبب الحرب الدائرة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.