غرام الذهب ينخفض 100 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الخميس، بمقدار 100 ليرة جديدة عن السعر الذي جرى تسجيله صباحاً.

وحسب النشرة الصادرة مساءً عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15800 ليرة جديدة مبيعاً، و15450 ليرة جديدة شراءً.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13550 ليرة جديدة مبيعاً، و13200 ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4394 دولاراً.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.