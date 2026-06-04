لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد غرف التجارة السورية تعتمد برنامج عملها السنوي

دمشق-سانا

اعتمدت لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد غرف التجارة السورية برنامج عملها السنوي خلال اجتماع عقدته في مقر الاتحاد بدمشق، وذلك عقب استكمال تشكيل اللجان القطاعية والتخصصية في الاتحاد.

تعزيز الوعي الضريبي وتطوير التشريعات

وأوضح رئيس اللجنة نشأت الرفاعي في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف الرئيسي لعمل اللجنة يتمثل في نشر الوعي الضريبي لدى الشركات والأفراد والقطاع الخاص، والمساهمة في إعداد وتطوير أنظمة وتشريعات حديثة تلامس الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتدعم في الوقت ذاته استمرارية عمل الدولة والقطاع الخاص.

وأكد الرفاعي أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية وبناء علاقات عمل قائمة على الشراكة والتفاهم، بما يسهم في خدمة المصلحة العامة، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم التجار والصناعيين والمستثمرين.

اجتماعات دورية لمناقشة القرارات الجديدة

وأشار الرفاعي إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية واستثنائية عند الحاجة لمناقشة أي قرارات أو تشريعات جديدة تتعلق بالضرائب والرسوم، بما يتيح دراسة آثارها وانعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية.



وكان اتحاد غرف التجارة السورية قد حدّد مطلع حزيران الجاري مهام لجنة الضرائب والجمارك، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للنشاط التجاري، وتعزيز استقرار الأسواق، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وتتولى اللجنة دراسة واقع النظامين الضريبي والجمركي في سوريا، واقتراح الحلول والتوصيات اللازمة لتطويرهما، إضافة إلى العمل على تبسيط الإجراءات، وتخفيف المركزية في معالجة القضايا الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية.