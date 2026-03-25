لجنة سيدات الأعمال بدمشق تعمل على تمكين المرأة اقتصادياً ودعم مشاركتها في سوق العمل

دمشق-سانا

تعزز المرأة حضورها في المشهد الاقتصادي السوري، عبر مبادرات تقودها لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق، بهدف تمكينها ودعم مشاركتها في سوق العمل وإزالة القيود الاجتماعية التي تحد من دورها.

وأكدت رئيسة اللجنة نادين شاوي في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، ضرورة تغيير الأفكار النمطية تجاه عمل المرأة، مشددة على أنها شريك أساسي في الاقتصاد، ما يتطلب رفع الوعي المجتمعي.

وأشارت شاوي إلى أن أبرز التحديات في تمكين المرأة اقتصادياً تكمن في ضعف الثقة والخوف من طلب الدعم، مما يستدعي توفير بيئة داعمة تشمل التمويل بالتعاون مع البنوك، وبرامج التوجيه وتبادل الخبرات لمساعدة النساء على تطوير مشاريعهن.

وبينت شاوي أن اللجنة تعمل أيضاً على إطلاق مبادرات لربط الطلاب بسوق العمل، بما يسهم في تقليص الفجوة بين التعليم واحتياجات السوق، مشددة على ضرورة دمج الجهود ضمن بيئة اقتصادية واحدة، بعيداً عن الفصل، بهدف رفع الوعي الاقتصادي، وتوسيع برامج التدريب والتمكين لتعزيز دور المرأة في التنمية.

استراتيجيات لجنة سيدات الأعمال

وفي إطار تعزيز دور المرأة اقتصادياً، تعمل اللجنة على تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات المتكاملة، أبرزها: التركيز على بناء القدرات عبر تدريب في ريادة الأعمال والإدارة والتسويق الرقمي، مع تسهيل التمويل من خلال قروض ميسرة ودعم المشاريع النسائية.

كما تعمل اللجنة على تعزيز التشبيك عبر منصات تربط سيدات الأعمال بالمستثمرين، مدعومة بالتحول الرقمي لتسويق المنتجات وربط الشركات بالباحثين عن عمل، والإرشاد بربط المبتدئات بخبيرات، والتوعية المجتمعية لتعزيز دور المرأة الاقتصادي، ودعم الابتكار عبر حاضنات للمشاريع النسائية الناشئة.

وتعد غرفة تجارة دمشق من أقدم المؤسسات الاقتصادية في المنطقة، حيث تأسست عام 1830 لدعم قطاع الأعمال وتمثيل مصالحه، فيما انتخبت الهيئة العامة للجنة سيدات الأعمال 7 عضوات جديدات من أصل 11 مرشحة، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الغرفة في الثامن من كانون الثاني الماضي.