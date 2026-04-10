تداعيات الحرب.. تصاعد مستمر لأسعار البنزين والديزل في أوروبا

تشهد أسعار الوقود في مختلف أنحاء أوروبا موجة ارتفاع ملحوظة منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، ما انعكس مباشرة على تكاليف البنزين والديزل داخل دول الاتحاد الأوروبي، وسط تفاوت كبير بين دولة وأخرى في مستويات الأسعار.

وبحسب آخر بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة في الثاني من نيسان 2026، ارتفع متوسط سعر لتر البنزين “يورو-سوبر 95” في الاتحاد الأوروبي إلى 1.871 يورو، في حين بلغ متوسط سعر لتر الديزل 2.076 يورو، وهي مستويات تعكس الوضع حتى 30 آذار.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الوقود

سجلت أسعار البنزين بحسب شبكة “يورو نيوز” ارتفاعاً بنحو 15%، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنحو 30% مطلع نيسان مقارنة بأواخر شباط 2026، ما يعكس حساسية الأسواق الأوروبية تجاه تقلبات الإمدادات العالمية.

وتظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في أسعار الديزل داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تتراوح بين 1.21 يورو في مالطا و2.46 يورو في هولندا.

وتسجل دول شمال وغرب أوروبا أعلى الأسعار، إذ يبلغ سعر اللتر في الدنمارك 2.36 يورو، وفي ألمانيا 2.29 يورو، وفي فنلندا 2.27 يورو، وفي بلجيكا 2.23 يورو.

كما تتجاوز الأسعار متوسط الاتحاد الأوروبي في النمسا 2.20 يورو، وفرنسا 2.19 يورو، وإيرلندا 2.18 يورو، والسويد 2.15 يورو، وليتوانيا واليونان 2.12 يورو لكل منهما.

في المقابل، تُسجل مالطا أدنى سعر عند 1.21 يورو، تليها المجر وسلوفينيا وبلغاريا عند 1.62 يورو، بينما تبقى الأسعار دون 2 يورو في دول مثل إسبانيا وسلوفاكيا وقبرص وكرواتيا وتشيكيا.

البنزين يسير بنفس الاتجاه

تتراوح أسعار البنزين “يورو-سوبر 95” بين 1.34 يورو في مالطا و2.33 يورو في هولندا، ما يعكس تطابقاً نسبياً بين الدول الأعلى والأدنى في أسعار البنزين والديزل.

وتسجل الدنمارك (2.23 يورو) وألمانيا (2.13 يورو) وفنلندا (2.05 يورو) وفرنسا (2.01 يورو) مستويات مرتفعة نسبياً، في حين تنخفض الأسعار في دول جنوب وشرق أوروبا، مثل بلغاريا (1.44 يورو)، وإسبانيا (1.56 يورو)، وسلوفينيا والمجر وسلوفاكيا وقبرص (بين 1.51 و1.58 يورو).

وقود السيارات والضرائب

بلغ متوسط سعر غاز السيارات “LPG” في الاتحاد الأوروبي 0.841 يورو للتر، مع تسجيل إيطاليا أدنى مستوى عند 0.66 يورو، مقابل 1.26 يورو في كرواتيا.

كما تُظهر البيانات أن الضرائب تشكل جزءاً أساسياً من أسعار الوقود، إذ بلغت نسبتها 52.1% من سعر البنزين و44.6% من سعر الديزل في المتوسط الأوروبي، مع تفاوت واضح بين الدول.

وتعكس هذه الارتفاعات المتسارعة مدى تأثر السوق الأوروبية بالتوترات الجيوسياسية في مناطق إنتاج الطاقة، ولا سيما في الشرق الأوسط، حيث أدت اضطرابات الإمدادات إلى إعادة تسعير عالمية للنفط.

ويرى مراقبون أن استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية قد يبقي أسعار الوقود في أوروبا ضمن مستويات مرتفعة، في ظل اعتمادها الكبير على الاستيراد وتزايد كلفة الضرائب والطاقة.