أسهم أوروبا ترتفع بفعل صعود قطاعي السيارات والكيماويات

بروكسل-سانا

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق بفعل صعود أسهم شركات السيارات والكيماويات، بينما يراقب المستثمرون بحذر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تقدّم 0.2 بالمئة إلى 629.44 نقطة، ليبقى على بعد نحو واحد بالمئة من أعلى مستوى قياسي سجله في شباط قبل اندلاع الصراع.

وقاد قطاع أسهم السيارات وقطع الغيار قائمة الارتفاعات مع تقدمه 1.5بالمئة، وسط قفزة ثمانية بالمئة في سهم شركة فولفو للسيارات، بعد أن أعلنت الشركة حصولها على موافقة من الحكومة الأمريكية تسمح لها بمواصلة بيع السيارات.

وزاد أيضاً مؤشر قطاع الكيماويات بأكثر من واحد بالمئة، مع ارتفاع سهم شركة أكزونوبل 16.6 بالمئة، بعد أن رفضت الشركة المصنعة للدهانات عرض استحواذ نقدي مشترك بقيمة 73 يورو (85 دولاراً) للسهم الواحد من منافسيها نيبون بينت وشيروين-ويليامز.

وكان تصاعد التوترات في الشرق الأوسط من بين العوامل التي حدت من الارتفاعات، إذ شنت الولايات المتحدة غارات جديدة على إيران وصفتها بالدفاعية، فيما اعتبرتها طهران انتهاكاً لوقف إطلاق النار الهش الصامد منذ نيسان، في حين قصفت إسرائيل لبنان في أعنف غاراتها منذ أسابيع.