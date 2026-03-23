الذهب ينخفض 800 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم الإثنين، بمقدار 800 ليرة بالعملة الجديدة، عن سعر 15550ليرة للغرام الذي سجله في نشرة أمس الأحد.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 14750 ليرة جديدة مبيعاً، و14150 ليرة شراءً، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 12600ليرة جديدة مبيعاً، و 12000ليرة شراءً.

وكان سعر الذهب هبط في المعاملات الفورية بالسوق العالمية اليوم بنسبة 5.5% إلى 4236.89 دولاراً للأونصة، مسجلاً تراجعاً للجلسة التاسعة على التوالي.