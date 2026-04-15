النفط يرتفع والذهب ينخفض مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الخام من الشرق الأوسط، في ظل بقاء مضيق هرمز مغلقاً، وفشل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت شبكة”CNBC” أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بمقدار 0.8%، لتصل إلى 95.56 دولاراً للبرميل، وذلك بعد تراجعها 4.6% في الجلسة الماضية، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.2%، ليصل إلى 91.52 دولاراً، عقب خسارة حادة بلغت 7.9% في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء: إن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، قد تُستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين.

وأسهمت هذه التطورات في تعزيز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تسوية تُفضي إلى استئناف تدفقات النفط الخام والوقود.

ورغم سريان وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، لا تزال حالة الغموض تكتنف حركة الملاحة عبر المضيق، إذ أفادت مصادر بأن حجم العبور لا يمثل سوى جزء محدود من نحو 130 سفينة كانت تمر يومياً قبل اندلاع الحرب.

إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في نحو شهر خلال الجلسة، مع تعافي الدولار الأميركي جزئياً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4824.09 دولاراً للأونصة، بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له منذ ال 18 من آذار. فيما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران عند 4845.70 دولاراً.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع انتعاش الدولار من أدنى مستوياته في أكثر من شهر، ما يزيد من تكلفة السلع المقومة به، وفي مقدمتها الذهب، على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 79.78 دولاراً للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 1.1% إلى 2126.14 دولاراً، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1585.60 دولاراً.